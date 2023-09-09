Стародавньому Галичу-1125! Одне із найдавніших міст України, яке було столицею Галицького князівства, а згодом - Галицько-Волинської держави - відзначає свій ювілей. Через війну місцева влада відмовилась від будь-яких гучних святкувань. Сьогодні привітати княже місто приїхали голови всіх громад Прикарпаття. Як вітали і що подарували? - подивіться.

Місто Галич. На центральній площі біля пам'ятника Данилу Галицькому - зібралися представники всіх громад Прикарпаття. А їх налічується аж 62. Зїхалися, аби відзначити ювілей - 1125-а річниця з часу першої писемної згадки. Як подарунок від громад - пам'ятний знак.

Юрій Стефанчук, виконавчий директор Івано-Франківського Регіонального відділення Асоціації міст України:

Памʼятний знак, ідея є в тому, що Галич - це історична мекка, яка обєднує велику історію. І в цьому памʼятному знаку зібрані всі герби наших територіальних громад і кюаркоди на переходи їхніх історичних памяток.

Кожна громада сама обирала, які знакові місця - подати. Цим подарунком, кажуть голови ОТГ, хотіли насамперед виявити свою єдність.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Звісно, що в цій ситуації війни ми не можемо якихось таких великих заходів робити, але якісь символічні, тому така ідея виникла.

Заходи з нагоди ювілею міста тривають вже третій день, розповідає голова міста. Але без жодних гучних святкувань.

Олег Кантор, міський голова Галича:

Ми відзначаємо, а не святкуємо. Святкувати ми будемо після перемоги. Я би дуже хотів, аби всі розуміли те, що нам спільно разом зі всіма громадами, зі всією Україною, треба буде відроджувати славний Галич.

Спеціально до ювілейної дати "Укрпошта" випустила марку та конверт. Погашують її на історичному місці - Замковій горі, де збереглись руїни Галицького замку середини XIV століття.

Тираж дуже обмежений - усього 150 аркушів, кажуть представники "Укрпошти".

Оксана Благодарьова, начальниця відділу поштових послуг Івано-Франківського регіону:

На конверті зображено марка із гербом Галича, а на аркуші забражені марки із визначними місцями міста Галича. Вона обмеженим тиражем виходить під замовлення, на загал і в продаж такий продукт не йде.

Асоціація міст України написала звернення до ЮНЕСКО з проханням внести дві історичні пам'ятки Галича - церкву святого Пантелеймона та Крилоське городище - до списку світової спадщини.