Під час ворожих атак на Хмельниччині пошкоджено 68 закладів освіти. Більшість - це школи і ліцеї. Деякі з них були зруйновані на 50 відсотків. Проте за кілька місяців всі будівлі відновлені і діти розпочали новий навчальний рік у рідних класах.

Під час нічної ворожої атаки у травні 2023-го вибуховою хвилею будівлю цього ліцею було пошкоджено на 50 відсотків. На ранок, після обстеження приміщень вчителі та учні з батьками почали прибирати наслідки.

Іван Рибчинський, ліцеїст:

Були і мої однокласники, з інших класів діти і батьки. Багато долучалось людей. Навіть ті, що вже не навчаються в школі, які живуть біля школи. Приходили і допомагали.

Софія Ярошевич, ліцеїстка:

Вікна були розбиті, стіни тріснули, двері повилітали, вікна повилітали.

На першочергові роботи з відновлення витратили понад 6 мільйонів з міського та обласного бюджетів. А потрібно ще понад 40 мільйонів з державного. Але перший дзвінок пролунав вчасно, і учні навчаються очно.

Жанна Демиденко, директорка ліцею:

1 вересня діти прийшли в школу і сіли за парти, тому що класні приміщення були відновлені, укриття в гарному стані. І якщо в нас ще є багато в школі проблем, але я вірю в те, що буде додаткове фінансування і школа стане ще краща.

За час повномасштабної війни на Хмельниччині пошкоджено 68 закладів освіти: профтехучилища, дитячі садочки і школи.

Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації:

42 з них - це заклади загальної середньої освіти. Завдяки допомозі обласного бюджету, інших місцевих бюджетів було відновлено всі обʼєкти і вони розпочали освітянський процес. Крім того, один обʼєкт потребує значного відновлення в розмірі, приблизно 40 мільйонів гривень. Відповідно до документації. Ми очікуєм фінансування з державного бюджету.

А це - наслідки руйнування в інших навчальних закладах Хмельниччини. Школи і садочки після атак ворога потребували ремонту, який робили за рахунок резервних фондів громад і благодійників.

Михайло Дзісь, голова Чорнооострівської громади:

Ось ця школа постраждала в нашій громаді найбільше. Тут було вибито 33 вікна, пошкоджено 19 дверей, а також в громаді було пошкоджено ще в 5 навчальних закладах і в 3 дитячих садочках. І покрівлі , і двері , і вікна.

До 1 вересня відремонтували і приміщення цієї школи. Замінили вікна і двері, відновили пошкоджений вибуховою хвилею спортзал.

Арсен Дем'янчук, школяр:

На щастя, за канікули все зробили і тепер, коли холодніше, коли вже не будем займатися на вулиці, то повернемся в цей зал і продовжимо займатися фізкультурою, як і раніше.

На повне відновлення навчальних закладів ще потрібно чимало коштів. Та головне, що у всіх садках і школах триває навчальний процес. Рашисти не зупинили його ні ракетами, ні залякуванням українців.