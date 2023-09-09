Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що росіяни цієї осені продовжать атакувати територію України. При цьому очікуються комбіновані удари.

Чи можуть бути удари? Можуть. Чи намагаються зараз росіяни накопичувати ракети? Намагаються. Чи будуть комбіновані удари? Будуть. Чи будуть вони більш масовані ніж минулої зими? Ні, не будуть.

Юсов додав, що якщо оцінювати, чи буде цей осінньо-зимовий сезон важчим, чи легшим у сенсі забезпеченням енергетики - це насамперед питання до енергетиків та уряду.