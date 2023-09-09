Вулицями столиці їздили десятки автомобілів, яким перевалило за 50 років. Старі, але в ідеальному стані - кабріолети, кадилаки, спорткари... Масштабне ретро-ралі, яке отримало диплом Національного реєстру рекордів, було організовано вперше від початку повшномасштабного вторгення росії. Автолюбителі у такий спосіб вирішили допомогти зібрати кошти для наших захисників. На що збирали - розповість Анатолій Журавльов.

Біля пам'ятника Засновникам Києва вирує фестивальна атмосфера! Тут понад сто ретро мотоциклів та автомобілів - різних марок і моделей.

Ігор Чуйко, учасник ралі "Українська легенда":

Машина 1938 року. Модель "Мерседес Д-770". Було їх випущенно небагато - десь до 90 штук.

Андрій Охтирський, співорганізатор ралі "Українська легенда":

Це дуже цікаве авто. Така була у Елвіса Преслі. У нього було дуже багато автівок, але це - улюблена. Вона як мрія. Знаєте, така рожева мрія.

А ця машина - справжня мрія режисерів голівудських бойовиків-антиутопій. Її - за власним проектом - власник збирав по частинах.

Олександр Сєров, учасник ралі "Українська легенда":

С разных машин, с разными идеями. Много переделок было, но получилось вот такое. Схожесть есть к "Безумному Максу", но пока обойдемся без пил, ножей, огней.

Сьогоднішню зустріч любителів ретро-техніки організатори влаштували у Київському міському авто-мото-клубі, аби допомогти українським воїнам. На зібрані кошти організатори хочуть купити безпілотники для наших захисників.

Сергій Малик, президент Київського міського автомотоклубу:

Основний посил - це збір донатів, коштів, тому що з нашої тусовки хлопці воюють. І дуже потребують, як усі зараз... І, по-друге, якогось позитиву сьогодні - соціально-психологічна реабілітація, щоб люди все ж таки якось - життя продовжується.

Благодійний захід зібрав людей із різних куточків України. Сімейний екіпаж Ігоря - у складі його брата та сина - прибув із міста Боярка на Київщині.

Ігор Чуйко, учасник ралі "Українська легенда":

Це зараз взагалі актуально! Хто чим може, я вже пенсіонер, я не піду на війну, але я можу так, я допомагаю так. Тому це даже не оговарюється.

Нагода побачити історичні автомобілі та мотоцикли була не лише у відвідувачів фестивалю. Головна його частина - заїзд. Визначеним маршрутом - з урахуванням правил дорожнього ругу - машини проїхали вулицями Києва.

Андрій Охтирський, співорганізатор ралі "Українська легенда":

Військові є теж співорганізаторами цього заходу, ну вони кажуть от зараз, потрібно перезагружатися. Це дуже важливо.

Ретро-ралі організатори провели вперше за довгий час. Але планують зробити захід щорічним.