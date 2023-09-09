У суботу, 9 вересня, учасники G20 ухвалили підсумкову декларацію. Речник Міністерства законних справ України Олег Ніколенко заявив, що частина про Україну могла б бути більш наближена до реальності. Про це він повідомив у Facebook.

Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися.

Він зауважив, що очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію, та наголосив, що принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи.

Він також пояснив, як могли б виглядати основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності.

За словами речника, необхідно було б зокрема змінити формулювання "війна в Україні" на "війна проти України", а також додати згадування росії в частині про вимогу дотримуватися статуту ООН та територіальної цілісності інших країн та про неприпустимість застосування ядерної зброї.

Водночас заяву про те, що щодо української кризи в G20 були різні погляди та оцінки ситуації, Ніколенко порадив змінити реченням: