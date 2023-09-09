В МЗС розкритикували слабку заяву G20 щодо України [ Редагувати ]
У суботу, 9 вересня, учасники G20 ухвалили підсумкову декларацію. Речник Міністерства законних справ України Олег Ніколенко заявив, що частина про Україну могла б бути більш наближена до реальності. Про це він повідомив у Facebook.
Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися.
Він зауважив, що очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам краще зрозуміти ситуацію, та наголосив, що принцип "нічого про Україну без України" залишається ключовим як ніколи.
Він також пояснив, як могли б виглядати основні елементи тексту, щоб бути більш наближеними до реальності.
За словами речника, необхідно було б зокрема змінити формулювання "війна в Україні" на "війна проти України", а також додати згадування росії в частині про вимогу дотримуватися статуту ООН та територіальної цілісності інших країн та про неприпустимість застосування ядерної зброї.
Водночас заяву про те, що щодо української кризи в G20 були різні погляди та оцінки ситуації, Ніколенко порадив змінити реченням:
Загарбницьку війну росії проти України члени G20 однозначно засудили й закликали Москву негайно її припинити.
по темі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у країні оновлять систему професійних свят і днів пам’яті
Кореспондент Дмитро Анопченко прямо з Нью-Делі, з міжнародного пресцентру саміту G-20, розповів, чому стільки інтриги навколо підсумкової декларації, по суті документа чисто формального
У суботу, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї суботи й неділі майже 50 українських міст відзначають свій день
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що відбулася чергова зустріч президента України Володимира Зеленського із членами санкційної групи Макфола-Єрмака.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти готуються знову завдавати ударів протягом зими