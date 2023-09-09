В Україні розглядають можливість викинути термін "обмежено придатний" до військової служби і замінити його на поділ призовників на дві категорії: придатні і непридатні.

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, на засіданні Ради національної безпеки та оборони він дав рекомендації врегулювати питання "обмежено придатних", "непридатних" чи "повністю придатних" через військові професії.

"Рішення таке, що потрібно прибрати це "обмежено придатний". Громадянин має бути або придатний до виконання військової служби або не придатний. Якщо в силу свого здоров’я людина не придатна до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій і в нього є, наприклад, проблеми з хребтом.

Але він може бути в штабі або в складі ракетних військ, може займатись IT військовим напрямком. Тобто все це треба врегулювати", - сказав Лубінець в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, в Україні часто спостерігаються випадки, коли здорові чоловіки визнаються "непридатними", тоді як людей із виразними та тривалими проблемами зі здоров'ям включають до категорії "обмежено придатні".

"Таким чином потрібно показати громадянину, що якщо він придатний, але в нього є проблеми зі здоров’ям, то він придатний для проходження служби в таких-то військах, які, наприклад, не пов’язані з передовою", - пояснив уповноважений ВР.