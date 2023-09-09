Румунські військові знайшли нові уламки безпілотника, що був використаний російськими військовими. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Румунії.

Сьогодні, під час пошукових операцій, військовослужбовці Військово-морських сил Румунії виявили уламки безпілотника приблизно за 2,5 кілометри на південний схід від Плауру.

"Після проведення пошукових робіт на місцевості було виявлено фрагменти безпілотного літального апарату, аналогічного до тих, які використовуються російськими військовими", - ідеться в повідомленні.

Район, де були виявлені уламки, оточений військовими силами, і знайдені елементи будуть зібрані для подальшого аналізу і проведення технічної експертизи.

Міністерство оборони Румунії засудило атаки, які здійснюються російською федерацією на об'єкти та структури цивільної інфраструктури в українських портах на річці Дунай.