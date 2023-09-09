росіяни обстріляли Чернігівщину: є поранений [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу села Костобобрів на Чернігівщині у суботу тяжко поранено місцевого жителя. Про це повідомили у Чернігівській обласній прокуратурі.
"За даними слідства, вранці 9 вересня ворожі війська із застосуванням артилерійського озброєння здійснили обстріл села Костобобрів Семенівської ОТГ.
У результаті обстрілу тяжко поранено 68-річного місцевого жителя, який доставлений до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Окрім того, пошкоджено господарські будівлі на території господарства потерпілого", - йдеться у повідомленні.
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