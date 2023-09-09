Збірна України зіграла з Англією: хто переміг [ Редагувати ]
Збірна України вперше у відборі Євро-2024 з футболу зіграла внічию, завершивши матч проти Англії в польському Вроцлаві з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Суспільне.Спорт".
Протягом першого тайму Україна зробила лише один удар по воротах, і цей удар виявився результативним. На 26-й хвилині Олександр Зінченко використовував передачу Юхима Коноплі в карній зоні і відкрив рахунок 1:0.
Англійська команда продовжувала атакувати ворота Анатолія Трубіна, і незадовго до перерви це призвело до вирівнювального голу. Гаррі Кейн передав м'яч Кайлу Вокеру, який в карній зоні обіграв Віталія Миколенка і точно вразив нижній кут воріт.
Англійський гравець Сака майже забив у другому таймі, коли він вистрелив потужно з-за меж штрафного майданчика, але м'яч вразив поперечину воріт.
Гол Вокера залишився єдиним для Англії протягом 90 хвилин гри. Під керівництвом Сергія Реброва українська команда успішно витримала напади суперника і взяла одне очко, завершивши матч з рахунком 1:1.
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