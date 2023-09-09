Генсек ООН зовсім не розуміє, що відбується в Україні - Подоляк [ Редагувати ]
Генсек ООН Антоніу Гутерреш не зацікавлений у тому, щоб ця війна закінчилась справедливо. Він навіть не розуміє, що насправді відбувається. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Це чітко фіксує позицію Гутерреша як людини, яка абсолютно свідомо не розуміє, що відбувається в Україні.
Абсолютно не зацікавлена у тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом.
Абсолютно залежна від російської точки зору на цю війну", - заявив Подоляк.
Так радник голови ОП відреагував на слова Гутерреша про те, що "сторони хочуть прододовжувати війну". За словами Подоляка, це "повний абсурд".
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