Генсек ООН Антоніу Гутерреш не зацікавлений у тому, щоб ця війна закінчилась справедливо. Він навіть не розуміє, що насправді відбувається. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це чітко фіксує позицію Гутерреша як людини, яка абсолютно свідомо не розуміє, що відбувається в Україні.

Абсолютно не зацікавлена у тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом.

Абсолютно залежна від російської точки зору на цю війну", - заявив Подоляк.

Так радник голови ОП відреагував на слова Гутерреша про те, що "сторони хочуть прододовжувати війну". За словами Подоляка, це "повний абсурд".