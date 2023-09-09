Хто представить Україну на Miss Universe: Вікторія Апанасенко передала свою корону [ Редагувати ]
Міс Україна Всесвіт 2022 Вікторія Апанасенко передала свою корону Ангеліні Усановій, яка є волонтеркою і співачкою. Про це йдеться на сторінці в Instagram Miss Ukraine Universe.
Усанова буде представляти Україну на найпрестижнішому міжнародному конкурсі краси Miss Universe 2023, який відбудеться 18 листопада в Сальвадорі.
Церемонія коронації відбулася в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка. Відбір представниці України на конкурсі відбувався в режимі онлайн-співбесід та голосування журі через Інтернет.
Під час церемонії Ангеліна представила свою власну пісню під назвою "Наші молитви будуть почуті" і виконала дует з Дмитром Шуровим, презентуючи його популярний хіт "Триматись своїх".
Під час передачі титулу та корони Міс Україна Всесвіт також відбулося урочисте відкриття фонтану Відродження, який знаходиться на площі Квітка життя поруч з центральним входом до Національного ботанічного саду. Навколо фонтану розміщено напис "Нехай буде мир у всьому світі" на восьми мовах: українській, польській, німецькій, англійській, французькій, іспанській, японській і арабській.
У центрі світлодинамічного фонтану розташована золота квітка лотоса, яка символізує життя, що розквітає і наповнюється коханням.
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