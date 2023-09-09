Міністр оборони Умєров хоче ввести нову посаду [ Редагувати ]
Новий міністр оборони України Рустем Умєров анонсував можливість створення нової посади - військового омбудсмена. Про це він заявив на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії", передає "Інтерфакс-Україна".
Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називається військовим омбудсменом, яка займатиметься військовими потребами народу і наших воїнів, - заявив Умєров.
Умєров заявив, що воїн має право на належне забезпечення та доступ до всього необхідного для ведення війни і досягнення перемоги. Міністр гарантував, що всі необхідні ресурси будуть закуплені, і Україна досягне перемоги.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський представив українським генералам і воєначальникам нового міністра оборони Рустема Умерова.
Глава держави заявив, що Міністерству "потрібна нова суб'єктність" і закликав "миттєво" провести необхідні зміни для забезпечення інтересів пересічного солдата.
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