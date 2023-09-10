Картина грецького режисера Йоргоса Лантімоса "Бідні-нещасні" ("Poor Things") здобула премію "Золотий лев" - головну нагороду Венеціанського кінофестивалю.

За сюжетом, вікторіанський доктор Франкенштейн на ім'я Годвін Бакстер (скорочено God, тобто Бог) оживляє жінку-самовбивцю, пересаджуючи їй мозок її ненародженого немовляти. І запускає ланцюг диких і вражаючих подій.

Головну героїню - загиблу жінку, яку повертає до життя вчений (Віллем Дефо), грає Емма Стоун.

Йоргос Лантімос раніше зняв "Фаворитку" і "Лобстер".

Список лауреатів опублікований на сайті Венеціанського кінофестивалю.

Фільм "Зла не існує" японського режисера Рюсуке Хамагуті отримав "Срібного лева" - Гран-прі журі.

Італійський режисер Матео Гарроне отримав "Срібного лева" за найкращу режисуру (фільм "Я - капітан").

Найкращим актором визнано Пітера Сарсгаарда за роль у фільмі "Пам'ять" Мішеля Франка, найкращою актрисою - Кейлі Спені ("Прісцилла" Софії Копполи).

Приз за найкращий сценарій отримали Пабло Ларраїн та Гільєрмо Кальдерон за фільм "Граф", режисером якого виступив чилійський режисер Пабло Ларраїн.

Спеціальний приз журі отримав фільм "Зелений кордон" польського режисера Агнешки Холланд.

80-й Венеціанський кінофестиваль проходив з 30 серпня до 9 вересня. Раніше "Золотого лева" за внесок у кінематограф на ньому отримали режисер Ліліана Кавані та актор Тоні Люн Чіу Вай. У журі головував режисер Дем'єн Шазелл.