Американська тенісистка Коко Гауфф перемогла білоруску Аріну Соболенко у фінальному матчі Відкритого чемпіонату США. Змагання відбуваються у Нью-Йорку.

Зустріч завершилася з рахунком 2:6, 6:3, 6:2 на користь Гауфф, посіяної на турнірі під шостим номером. Соболенко виступала під другим номером посіву.

Coco Gauff won the US Open in epic fashion.



Match point 👇 pic.twitter.com/QMAwRod7B7