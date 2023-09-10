Коко Гауфф обіграла Аріну Соболенко та виграла US Open (відео) [ Редагувати ]
Американська тенісистка Коко Гауфф перемогла білоруску Аріну Соболенко у фінальному матчі Відкритого чемпіонату США. Змагання відбуваються у Нью-Йорку.
Зустріч завершилася з рахунком 2:6, 6:3, 6:2 на користь Гауфф, посіяної на турнірі під шостим номером. Соболенко виступала під другим номером посіву.
Coco Gauff won the US Open in epic fashion.— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023
Match point 👇 pic.twitter.com/QMAwRod7B7
19-річна Гауфф вперше стала переможницею турніру Великого шолому. Раніше найкращим результатом американки був вихід у фінал US Open у 2022 році. Американка посідає шосте місце у рейтингу тенісисток, за підсумками турніру вона підніметься на третій рядок.
YOU GO COCO! pic.twitter.com/ztI2h0tdul— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023
25-річна Соболенко, незважаючи на програш, за підсумками US Open стане першою ракеткою світу. Вона вперше вийшла у фінал американського турніру. Раніше цього сезону білоруска стала переможницею Australian Open.
US Open - заключний турнір Великого шолому в сезоні. Відбувається у Нью-Йорку на покритті "хард". Цього року загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату США - $65 млн. Переможці у чоловічому та жіночому одиночному розрядах отримають по $3 млн, а фіналісти - по $1,5 млн.
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