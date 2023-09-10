Окупанти заявили про атаку безпілотників на Крим [ Редагувати ]
У міноборони рф повідомили про атаку групи невідомих безпілотників на тимчасово окупований Крим сьогодні вранці, 10 вересня.
Про це повідомляє в Telegram міноборони рф.
Війська рф заявили про те, що їм нібито вдалося відбити атаку на тимчасово окупований півострів із застосуванням БПЛА літакового типу.
"Засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря", - йдеться у повідомленні міноборони рф.
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