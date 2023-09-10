Нічна атака "Шахедів": у Генштабі назвали кількість дронів, запущених по Україні [ Редагувати ]
Російські війська випустили по території України 32 дрона-камікадзе під час нічної атаки сьогодні, 10 вересня.
"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти направили до Київської області", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
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