Погода 10 вересня: що обіцяють синоптики [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 10 вересня, буде без опадів. Спека поступово відступає, а їй на зміну приходить прохолода.
За прогнозами синоптиків, сьогодні у всіх областях буде невелика хмарність. Проте дощів сьогодні не очікується. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть у середньому +18 +23 градуси, а ночі +4 +9 градусів.
На заході нашої країни та в Одеській області вдень очікується від +21 До +26, а вночі від +8 до +13.
У столиці сьогодні трішки хмарно, але буде сухо, без опадів. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Вдень повітря у Києві прогріється до +20 +22 градусів, а вночі похолоднішає до +7 +9 градусів.
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