ЗСУ ліквідували ще майже 500 окупантів й десяток танків: Генштаб оновив втрати рф [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 9 вересня, українські воїни знищили ще 490 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 268 630 одиниць особового складу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 268 630 (+490) осіб ліквідовано;
танків - 4554 (+10) од.;
бойових броньованих машин - 8755 (+16) од.;
артилерійських систем - 5811 (+22) од.;
РСЗВ - 760 (+3) од.;
засоби ППО - 509 (+1) од.;
літаків - 315 (+0) од.;
гелікоптерів - 316 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4593 (+5) од.;
крилаті ракети - 1455 (+0) од.;
кораблі/катери - 19 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 8338 (+40) од.;
спеціальна техніка - 872 (+2) од.
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