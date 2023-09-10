Нічна атака "шахедів": сили ППО знищили 26 безпілотників [ Редагувати ]
Цієї ночі, 10 вересня, російські терористи запустили по території України 33 БпЛА типу Shahed-136/131. Сили ППО "приземлили" 26 безпілотників.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Як пишуть Повітряні сили, терористи запускали безпілотники з північного напрямку, ймовірно, території Курської області. Загалом було зафіксовано пуски 33 "шахедів".
"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 "Shahed-136/131", - додає пресслужба.
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