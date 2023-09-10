Окупанти зранку вдарили по центру Херсона [ Редагувати ]
Російська армія зранку 10 вересня цинічно вдарили по центру Херсона. Внаслідок атаки окупантів є руйнування та постраждала.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Близько 7:00 окупанти вдарили по освітньому закладу. Через влучання ворожих снарядів у будівлі пошкоджено покрівлю та вікна.
Також росіяни обстріляли житловий будинок, постраждала 68-річна жінка. У неї діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. Їй надали меддопомогу та залишили на місці.
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