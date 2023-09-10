В Офісі генпрокурора назвали кількість загиблих під час війни дітей [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україні загинули щонайменше 503 неповнолітніх.
"Станом на ранок 10 вересня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 503 дитини загинули та понад 1122 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - пише Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що цифри не є остаточними. Наразі продовжується робота з їх встановленням в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих й звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждали у:
Донецькій області - 487;
Харківській - 300;
Київській - 129;
Херсонській - 124;
Запорізькій - 99;
Миколаївській - 97;
Дніпропетровській - 96;
Чернігівській - 71;
Луганській - 67.
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