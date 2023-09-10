Після звільнення села Роботине в Запорізькій області, яке було ключовим пунктом в системі оборони російських окупантів на цій території, у ЗСУ виникла можливість автоматично звільнити також Токмак та Мелітополь.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі військовий аналітик Олег Жданов.

За його словами, ЗСУ не мають жодної вигоди в тому, щоб атакувати окопи, які оточують Мелітополь і Токмак, особливо з урахуванням того, що російська федерація починає використовувати десантні війська для їх заповнення.