ЗСУ можуть "автоматично" звільнити два міста - військовий експерт [ Редагувати ]
Після звільнення села Роботине в Запорізькій області, яке було ключовим пунктом в системі оборони російських окупантів на цій території, у ЗСУ виникла можливість автоматично звільнити також Токмак та Мелітополь.
Таку думку висловив у своєму відеоблозі військовий аналітик Олег Жданов.
За його словами, ЗСУ не мають жодної вигоди в тому, щоб атакувати окопи, які оточують Мелітополь і Токмак, особливо з урахуванням того, що російська федерація починає використовувати десантні війська для їх заповнення.
Розумний у гору не піде, розумний гору обійде. Треба обходити Токмак, перерізати дорогу на Бердянськ, перерізати залізницю і далі планомірно вибивати ворога з цього населеного пункту, - зауважив Жданов.
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