Масштабна пожежа виникла на одному з тернопольських підприємств. Ліквідація наразі триває. Про це повідомили в ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Відомо, що в ніч на 10 вересня надійшло повідомлення про масштабну пожежу на одному з тернопільських підприємств на вул. Микулинецькій.

"На місце події негайно було направлено 2 відділення Частини спеціальної пожежної техніки та 2 відділення 1 Державної Пожежно-Рятувальної Частини. Пожежа була класифікована за 3 номером виклику.

Додатково на місце загоряння був відправлений тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні пожежі беруть участь 15 одиниць основної та допоміжної техніки та 50 рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки використанню безпілотного літального апарату, рятувальники здійснили дорозвідку місця події. Встановлено, що орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв. Будівля одноповерхова загальною площею 13 000 м.кв., зі стінами з сендвіч-панелей та металевим покриттям на металевих фермах. Будівля заповнена пінопластом.

"Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, і ліквідація триває. Постраждалих внаслідок пожежі не виявлено. Причини виникнення пожежі встановлюються", - повідомили рятувальники.