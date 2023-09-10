Компанія Apple розробляє прототипи AirPods з можливістю виявлення аварій та інструментом для перевірки слуху. Про цей йдеться у звіті 9To5Mac.

Варто відзначити, що на сьогодні вже існують можливості виявлення ДТП на iPhone та Apple Watch, що регулярно рятує життя безлічі людей. У майбутньому компанія Apple планує поліпшити цей алгоритм за допомогою навушників AirPods.

Зокрема, планується обладнати ці навушники датчиком руху, який дозволить ідентифікувати події, що можуть призвести до травми голови, навіть у випадках, коли iPhone чи Apple Watch не реєструють жодних ДТП.

Якщо ця технологія буде успішно впроваджена, AirPods стануть більш важливим аксесуаром, ніж просто навушники.

Ще одним перспективним напрямком є введення функції перевірки слуху у навушники AirPods. Apple має намір створити доступний аналог слухових апаратів за допомогою цих навушників.

Вони будуть відтворювати різні звуки та тони, щоб оцінити слух користувача. У вже існуючих AirPods є функції Live Listen і Conversation Boost для людей із порушеннями слуху, які дозволяють частково замінити слухові апарати. Проте важливо зауважити, що ці функції ще не отримали схвалення від FDA.

Схоже, що ця нова стратегія Apple в сфері маркетингу полягає в тому, щоб переконати покупців, що їх пристрої можуть бути корисними для здоров'я і навіть врятувати життя, а не лише розважати.