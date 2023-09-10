У суботу, 9 вересня, в селі Стави Київської області сталася пожежа на нелегальному сміттєзвалищі, і для її приборкання рятувальникам знадобилося близько 7 годин.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини. Причини загоряння наразі встановлюються.

Рятувальники повідомили, що о 11:07 9 вересня отримали виклик про пожежу у селі Стави, що входить до складу Кагарлицької міської територіальної громади.