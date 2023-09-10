На Київщині протягом 7 годин гасили пожежу: що відомо [ Редагувати ]
У суботу, 9 вересня, в селі Стави Київської області сталася пожежа на нелегальному сміттєзвалищі, і для її приборкання рятувальникам знадобилося близько 7 годин.
Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини. Причини загоряння наразі встановлюються.
Рятувальники повідомили, що о 11:07 9 вересня отримали виклик про пожежу у селі Стави, що входить до складу Кагарлицької міської територіальної громади.
Після прибуття рятувальниками встановлено, що горить несанкціоноване сміттєзвалище. Пожежу було локалізовано 14:51 та повністю ліквідовано о 18:07. На місці пожежі працювали 2 одиниці техніки та 7 осіб особового складу, - уточнили в ДСНС.
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