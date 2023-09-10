З 1 вересня учні, які навчаються офлайн, повинні мати з собою два рюкзаки: один звичайний і інший - для екстрених ситуацій. Який вміст повинен мати другий? Про це розповіли в Мінрентеграції.

На випадок повітряної тривоги батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою до укриття, - пояснюють експерти.

В екстрений наплічник варто покласти:

поживні батончики, снеки довготривалого зберігання;

пляшку питної води;

вологі серветки;

теплу легку ковдру;

записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси);

додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком;

медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат);

кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка.

Експерти рекомендують уникати перевантаження наплічника, оскільки важкий рюкзак може заважати дитині швидко вийти на безпечну відстань під час евакуації.