росіяни вдарили по Херсону: виникла пожежа [ Редагувати ]
Російський удар призвів до загоряння житлового будинку у місті Херсон рано вранці 10 вересня. Про це повідомили у ДСНС.
Вранці противник наніс ударів по одному з житлових кварталів міста Херсон. Через влучання снаряду виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку, - йдеться у повідомленні.
Пожежа спалахнула на даху будівлі, але завдяки високому професіоналізму рятувальників вдалося уникнути її поширення на житлові кімнати.
Пожежа спалахнула на даху будівлі, але завдяки високому професіоналізму рятувальників вдалося уникнути її поширення на житлові кімнати.
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