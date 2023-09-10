Росіянам заборонили в'їзд до ЄС на власних автомобілях зі смартфонами, ноутбуками та у шубах [ Редагувати ]
Єврокомісія підтвердила, що росіянам заборонений в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих у рф, оскільки це розцінюватиметься як заборонений імпорт. Про це повідомляє РБК з посиланням на роз'яснення Єврокомісії.
Не має значення, чи використовується транспортний засіб у приватних чи комерційних цілях, якщо він підпадає під митні коди, перелічені у додатку XXI (у тому числі код 8703 - легкові автомобілі та транспортні засоби, що вміщають менше десяти осіб), походить з Росії або експортується з неї. Найчастіше це стосується транспортних засобів, які мають російські номерні знаки та зареєстровані в Росії.
Єврокомісія посилається на регламент Ради ЄС від 31 липня 2014 року №833/2014 "Про обмежувальні заходи у зв'язку з діями Росії". Ст. 3i регламенту передбачає "заборону на продаж та ввезення на територію країн ЄС низки товарів (вантажів), включаючи автомобілі (додаток XXI, код 8703)".
У Єврокомісії наголосили, що термін, на який ввозиться автомобіль з російськими номерами, і митна процедура, яка використовується при цьому, не має значення.
Крім того, згідно з роз'ясненнями Єврокомісії, росіянам заборонено тимчасово привозити із собою речі, імпорт яких з росії до країн ЄС заборонений. Європейські митні служби можуть не пропустити в тому числі мобільні телефони, ноутбуки, валізи, косметику, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоцінне каміння, туалетний папір, шампуні, зубні пасти, фотокамери.
У 2023 році росіяни почали стикатися з арештами особистих автомобілів при в'їзді до Німеччини. Про перші такі випадки стало відомо наприкінці травня.
У липні митниця ФРН повідомила, що ввезення пасажирських автомобілів з рф до ЄС заборонено, а під поняття "ввезення" фактично потрапляє будь-яке переміщення товарів, зокрема звичайна поїздка на автомобілі.
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