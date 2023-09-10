Південна Корея надасть на відновлення України $2,3 млрд [ Редагувати ]
Південна Корея надасть Україні додатково $2,3 млрд у формі гуманітарної допомоги та пільгових кредитів. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час саміту G20 в Індії, передає агентство Yonhap.
Кошти спрямують на реконструкцію та відновлення України після завершення бойових дій.
З цієї суми $300 млн Україна отримає у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги. Ще $2 млрд Сеул спрямує з 2025 року у вигляді довгострокових пільгових кредитів. Ці кошти виділять з Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF).
Президент Юн Сок Йоль заявив:
Це продемонструє нашу відповідальну роль як ключової світової держави щодо надання провідної допомоги для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутній реконструкції України.
У липні стало відомо про плани Корейської асоціації міжнародної торгівлі обговорити роботу представників будівельних, інфраструктурних та енергетичних компаній, які зацікавлені в участі у проектах відновлення України. З цією метою Південна Корея планує дозволити своїм бізнесменам відвідувати Україну.
Південна Корея надавала Україні гуманітарну та фінансову допомогу, постачала міношукачі та бронежилети, але не зброю. Під час візиту до Києва 15 липня Юн Сок Йоль оголосив про плани посприяти у фінансовій сфері. За його словами, розмір гуманітарної допомоги Україні цього року становитиме $150 млн.
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