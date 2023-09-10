Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що особисто відвідає росію для участі у саміті БРІКС у 2024 році. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Firstpost.

Лула да Сілва також висловив сподівання, що володимир путін відвідає Бразилію наступного року для участі у саміті G20.

Президент Бразилії наголосив, що, незважаючи на членство Бразилії у Міжнародному кримінальному суді (МКС), володимира путіна не заарештують.

Саміт БРІКС у росії наступного року відбудеться до саміту G20 у Бразилії, і я поїду на саміт БРІКС до росії. Після цього, я сподіваюся, всі учасники приїдуть на саміт G20 до Бразилії та відчують атмосферу миру, побачать, що нам подобається давати гостям теплий прийом.

Журналістка звернула увагу, що Бразилія ратифікувала Римський статут МКС, а отже, зобов'язана видати Міжнародному кримінальному суду підозрюваних, щодо яких інстанція видала ордер на арешт.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт володимира путіна у рамках справи про депортацію дітей із території України. Лула да Сілва заявив, що ордер МКС - йому не указ:

Впевнений, що путін може спокійно приїхати до Бразилії. Поки я президент Бразилії, його не заарештують. Нікого в Бразилії не заарештують без дозволу влади.

У саміті БРІКС, який проходив 22-24 серпня у Йоганнесбурзі (ПАР), володимир путін взяв участь дистанційно. Таке рішення обумовлено тим, що ПАР також підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду.

25 квітня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що його країна вирішила вийти з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду через "несправедливе ставлення МКС до деяких країн".

27 квітня на сайті президента ПАР з'явилося повідомлення, що країна не виходитиме з-під юрисдикції МКС, а попередня заява президента була названа "помилковим коментарем".