Під Бахмутом загинули двоє іноземних волонтерів, двоє поранені [ Редагувати ]
Під Бахмутом внаслідок російського обстрілу загинули двоє іноземних волонтерів - іспанка та канадець. Про це повідомила гуманітарна організація Road to Relief.
Вранці 10 вересня волонтери виїхали зі Слов'янська у напрямку Бахмута. У машині було четверо іноземців-волонтерів.
Коли вони проїжджали через Часів Яр, їхню машину атакували російські війська. Внаслідок прямого влучення машина перекинулася і спалахнула.
Загинули волонтер з Канади Ентоні Ігнат і волонтер з Іспанії Емма Ігуаль - директорка Road to Relief. Її смерть підтвердив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес, пише газета El Mundo.
Крім того, тяжкі осколкові поранення та опіки отримали волонтер-медик з Німеччини Рубен Мавік та шведський волонтер Йохан Матіас Тір. Вони перебувають у лікарні.
Організація Road to Relief з'явилася у березні 2022 року. Вона займається гуманітарною допомогою мешканцям українських населених пунктів, які перебувають на лінії фронту, та евакуацією людей з зони бойових дій.
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