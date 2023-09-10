Під Бахмутом внаслідок російського обстрілу загинули двоє іноземних волонтерів - іспанка та канадець. Про це повідомила гуманітарна організація Road to Relief.

Вранці 10 вересня волонтери виїхали зі Слов'янська у напрямку Бахмута. У машині було четверо іноземців-волонтерів.

Коли вони проїжджали через Часів Яр, їхню машину атакували російські війська. Внаслідок прямого влучення машина перекинулася і спалахнула.

Загинули волонтер з Канади Ентоні Ігнат і волонтер з Іспанії Емма Ігуаль - директорка Road to Relief. Її смерть підтвердив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес, пише газета El Mundo.

Крім того, тяжкі осколкові поранення та опіки отримали волонтер-медик з Німеччини Рубен Мавік та шведський волонтер Йохан Матіас Тір. Вони перебувають у лікарні.

Організація Road to Relief з'явилася у березні 2022 року. Вона займається гуманітарною допомогою мешканцям українських населених пунктів, які перебувають на лінії фронту, та евакуацією людей з зони бойових дій.