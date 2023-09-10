Українська державна компанія "Енергоатом" отримала першу партію ядерного палива, виробленого американською компанією Westinghouse спільно з українськими фахівцями. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Сьогодні ми поставили крапку. Кінець монополії росії на цьому виді палива... Це дуже сильно пов'язано з питаннями санкцій проти російської атомної енергетики.

Україна почала переводити на американське ядерне паливо Westinghouse в атомні енергоблоки ВВЕР-440 Рівненської АЕС, повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Раніше паливо для цих реакторів виготовлялося лише у рф компанією "ТВЕЛ".

ВВЕР-1000 - це більшість наших енергоблоків, їх тринадцять, ми це питання повністю вирішили і закрили. Але для нас не було ядерного палива для наших менших енергоблоків ВВЕР-440, у нас їх два.

Сім енергоблоків українських АЕС повністю переведені на паливо американської Westinghouse. Реактори типу ВВЕР-440 в Україні встановлені на блоках №1 і №2 Рівненської АЕС (збудовані в 1973 році).