Німеччина виграла вперше в історії виграла чемпіонат світу з баскетболу [ Редагувати ]
Збірна Німеччини з рахунком 83:77 обіграла команду Сербії у фінальному матчі Кубка світу з баскетболу. Зустріч відбулася у Манілі (Філіппіни).
Найрезультативнішим гравцем фіналу став баскетболіст збірної Німеччини та "Лос-Анджелес Лейкерс" Денніс Шредер, який набрав 23 очки.
У складі сербської команди найбільше очок набрав Алекса Аврамович з "Партизана" - 21.
Schroder's change of pace and direction is simply ridiculous.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/afsB49CcKt— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023
Збірна Німеччини на Кубку світу виграла всі вісім матчів, не зазнавши жодної поразки.
У матчі за третє місце збірна Канади з рахунком 127:118 в овертаймі обіграла команду США. Канадці вперше здобули медалі Кубка світу з баскетболу.
Кубок світу з баскетболу раніше називався чемпіонатом світу. Найтитулованішими є збірні США та Югославії, вони виграли турнір по п'ять разів. Німці вибороли золоті медалі вперше. У фіналі турніру 2019 року збірна Іспанії обіграла команду Аргентини (95:75).
Раніше найкращим досягненням німецьких баскетболістів на турнірі було третє місце у 2002 році. У 1993 році вони стали чемпіонами Європи.
У складі команди Німеччини на Кубку світу виступають чотири представники Національної баскетбольної асоціації (НБА):
- Денніс Шредер ("Лос-Анджелес Лейкерс"),
- Даніель Тайс ("Індіана"),
- Франц Вагнер і Моріц Вагнер (обидва - "Орландо").
GERMANY ARE WORLD CHAMPIONS 🏆#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/I8lopQbB33— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023
Збірна України з баскетболу поступилася іспанцям у відборі на ЧС-2023.
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