Збірна Німеччини з рахунком 83:77 обіграла команду Сербії у фінальному матчі Кубка світу з баскетболу. Зустріч відбулася у Манілі (Філіппіни).

Найрезультативнішим гравцем фіналу став баскетболіст збірної Німеччини та "Лос-Анджелес Лейкерс" Денніс Шредер, який набрав 23 очки.

У складі сербської команди найбільше очок набрав Алекса Аврамович з "Партизана" - 21.

Schroder's change of pace and direction is simply ridiculous.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/afsB49CcKt