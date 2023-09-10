Збірна Німеччини з рахунком 83:77 обіграла команду Сербії у фінальному матчі Кубка світу з баскетболу. Зустріч відбулася у Манілі (Філіппіни).

Найрезультативнішим гравцем фіналу став баскетболіст збірної Німеччини та "Лос-Анджелес Лейкерс" Денніс Шредер, який набрав 23 очки.

У складі сербської команди найбільше очок набрав Алекса Аврамович з "Партизана" - 21.

Schroder's change of pace and direction is simply ridiculous.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/afsB49CcKt — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

Збірна Німеччини на Кубку світу виграла всі вісім матчів, не зазнавши жодної поразки.

У матчі за третє місце збірна Канади з рахунком 127:118 в овертаймі обіграла команду США. Канадці вперше здобули медалі Кубка світу з баскетболу.

Кубок світу з баскетболу раніше називався чемпіонатом світу. Найтитулованішими є збірні США та Югославії, вони виграли турнір по п'ять разів. Німці вибороли золоті медалі вперше. У фіналі турніру 2019 року збірна Іспанії обіграла команду Аргентини (95:75).

Раніше найкращим досягненням німецьких баскетболістів на турнірі було третє місце у 2002 році. У 1993 році вони стали чемпіонами Європи.

У складі команди Німеччини на Кубку світу виступають чотири представники Національної баскетбольної асоціації (НБА):

Денніс Шредер ("Лос-Анджелес Лейкерс"),

Даніель Тайс ("Індіана"),

Франц Вагнер і Моріц Вагнер (обидва - "Орландо").

Збірна України з баскетболу поступилася іспанцям у відборі на ЧС-2023.