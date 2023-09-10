ЗСУ звільнили ще 1,5 кв. км біля Роботиного [ Редагувати ]
Сили оборони України продовжують наступ у Запорізькій області і за останні дні змогли звільнити від росіян ще 1,5 кв. км поблизу села Роботине.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив представник об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.
Ми продовжуємо невеликі просування в районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кв. км нашої української території.
На Запорізькому напрямку тривають запеклі бої, зауважив Штупун.
Росіяни чіпляються за кожен метр нашої української землі, не можна сказати, що він біжить, все проходить з важкими боями. Постачання ми їм намагаємося максимально ускладнити і це на певних ділянках дає свої плоди.
Нагадаємо, 28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони повністю звільнили село Роботине у Запорізькій області.
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