Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив у різкому погіршенні стану свого здоров'я ексміністра охорони здоров'я республіки, віцепрем'єра Чечні Ельхана Сулейманова. Про це повідомляє ВЧК-ОГПУ з посилання нм свої джерела.

З жовтня 2022 року його ніхто більше не бачив, абсолютно всі кажуть, що його немає в живих і він помер жахливою смертю. На сайті головного дітища Сулейманова - "Республіканського онкологічного диспансеру" Чечні - зараз торгують кокаїном у Дубаї.

Одразу кілька співрозмовників ВЧК-ОГПУ, знайомі з ситуацією, розповіли, що відколи у Кадирова різко і несподівано почало погіршуватися здоров'я, оточення глави Чечні стало запевняти його, що він став жертвою отруєння.

Такої ж версії дотримувався і сам Кадиров, а жертвою його гніву став Сулейманов, який особисто робив деякі ін'єкції Кадирову. Саме цими уколами Кадиров і пояснив погіршення свого здоров'я.

Як наслідок, у жовтні 2022 року Сулейманова зняли з посади віцепрем'єра Чечні і відтоді його ніхто не бачив.

Цьому є багато підтверджень. На сторінці Сулейманова в Instagram, яку раніше він оновлював майже щодня, остання посада датується жовтнем 2022 року.

Сулейманов раніше часто з'являвся у навчальних та медустановах Москви, але там його теж не бачили майже рік.

Найцікавіше, що на сторінці Сулейманова в Instagram як його сторінку в Інтернеті вказано onkochr.ru - це сторінка Республіканського онкодиспансеру - головного та улюбленого дітища Сулейманова. Якщо перейти зараз цим посиланням, то там сторінка, що пропонує кокаїн у Дубаї.

Водночас за словами джерел, від отруєння Кадиров періодично проходить лікування саме в Дубаї.

Співрозмовники ВЧК-ОГПУ в республіці кажуть, що там теж ніхто не бачив Сулейманова з жовтня 2022 року і пліткують, що його по-звірячому вбили - закопали в землю живим.

Если Кадыров действительно заподозрил Сулейманова в отравлении, то вряд ли мы его увидим живым. Если речь идет о чем-то другом, то он может быть в заточении и его покажут на камеры.

Ельхан Сулейманов був великою рідкістю серед оточення Кадирова. По-перше, Сулейманов за національністю не чеченець, а лезгін, який народилася в Баку.

По-друге, він професіонал: професор, спеціаліст з хірургії та онкології, працював у Німеччині та Москві, а з 2014 року фактично став виконувати і функції одного з персональних лікарів родини Кадирова.

У різні часи Сулейманов був і радником голови Чечні, і міністром охорони здоров'я, і віце-прем'єром.

Джерела ВЧК-ОГПУ розповіли, як познайомилися Ельхан Сулейманов та Рамзан Кадиров:

Рамзан обязан Эльхану тем, что когда-то буквально спас жизнь его матери. Они познакомились, когда мама Рамзана лежала в центре Блохина. Эльхан уделял ей особое внимание. Мама говорила сыну, что он в первые дни сделал чудо, спас ее. И мать Рамзана познакомила его с сыном. Он его сразу сделал своим советником, а потом и министром. Фактически Эльхан был лечащим врачом семьи Кадырова.

На початку березня 2023 року німецький Bild написав, що у Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Видання звертає увагу, що за останні кілька місяців він сильно погладшав, має дуже опухлий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі.

Опитані журналістами лікарі вважають, що у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Це стверджує і колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який перебуває у вигнанні.

За його словами, Кадиров привіз до Чечні лікаря з ОАЕ, тому що не довіряє московським лікарям. Лікар Ясін Ібрагім М. Ель-Шахат, завідувач ниркового відділення лікарні "Бурджіл" в Абу-Дабі, прилетів до Грозного, щоб лікувати Кадирова.