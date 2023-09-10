"На Лівобережжі Херсонської області є певні закріплення Сил оборони" - Гуменюк [ Редагувати ]
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що на Лівобережжі Херсонської області є певні закріплення Сил оборони. Однак наразі необхідна інформаційна тиша. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Так, є позиції, є певні закріплення, але розвиток подій потребує все-таки інформаційної тиші. Як тільки ми зможемо говорити про більш безпечну ситуацію для наших воїнів, обов'язково сповістимо.
За її словами, також небезпека на Лівобережжі Херсонської області існує і для цивільного населення, яким прикриваються російські окупанти.
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