Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що на Лівобережжі Херсонської області є певні закріплення Сил оборони. Однак наразі необхідна інформаційна тиша. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Так, є позиції, є певні закріплення, але розвиток подій потребує все-таки інформаційної тиші. Як тільки ми зможемо говорити про більш безпечну ситуацію для наших воїнів, обов'язково сповістимо.

За її словами, також небезпека на Лівобережжі Херсонської області існує і для цивільного населення, яким прикриваються російські окупанти.