Президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сільва запросив російського диктатора володимира путіна на наступну зустріч G20 та гарантував його безпеку. Однак в Офісі президента України різко відреагували на таку заяву.

Про це він повідомив у Twitter.

Лула да Сільва заявив, що путіна не заарештують на саміті G20, що відбудеться у Ріо-де-Жанейро 2024 року, якщо той вирішить особисто взяти у ньому участь. Він підтвердив, що запрошує російського диктатора на наступну зустріч G20 та гарантує його безпеку.

Подоляк зауважив, що й насправді навіщо ратифікувати Римський статут, якщо ви не збираєтеся його виконувати.

Навіщо будувати репутацію країни лише для того, щоб її звели нанівець заради... запрошення у 2024 році суб'єкта путіна, який регулярно заявляє, що свідомо скоює злочини проти українців? Навіщо взагалі потрібні правила, якщо ви збираєтеся їх порушувати заради скандального популізму?

Він наголосив, що бразильський президент Лула як автор нової "neo/realpolitik" - порушуй все, що можеш. Або "хай живе хаос заради російських вбивць!".