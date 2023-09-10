Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво БМП CV-90. В Міноборони заявили, що планують виготовити тисячу цих бойових машин.

Вже невдовзі таких машин (БМП CV-90 - ред.) ЗСУ отримають куди більше, адже Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво CV-90. І найближча мета - 1000 шведських БМП для українського війська!

За словами Маляр, бойову машини піхоти CV-90 називають найкращою БМП у світі. Вона спроектована та вироблена у Швеції. Увібрала в себе усе, що повинна мати сучасна бойова машина, а її головна перевага - турбота про екіпаж (три людини) і десант (до восьми людей), адже такого захисту як CV-90 немає в жодній іншій БМП.

Безпеку людей всередині CV-90 забезпечує міцна посилена багатошарова броня зі сталевих катаних листів. Зверху - додаткові композитні матеріали, а як третій шар можна встановити навісні бронемодулі. Таке поєднання захищає екіпаж і десант не тільки від куль та осколків, а й від підриву на мінах, артилерійського вогню і навіть від атак дронів.

До ЗСУ перші CV-90 надійшли влітку 2023 року і вже виконують бойові задачі на фронті.

Вперше були помічені на Лиманському напрямку, де ворог ось уже кілька місяців намагається прорвати нашу оборону.

В одному з боїв шведська БМП прикривала піхотні підрозділи від танкового обстрілу і в цей момент у неї влучив російський дрон-камікадзе "Ланцет". Та ані екіпаж, ані десант всередині не постраждали - вони пересіли на іншу машину і продовжили виконувати бойові задачі.

Проте якби замість CV-90 була радянська БМП-1, або БМП-2 не вижив би ніхто, адже броня на цих машинах, фактично, відсутня.