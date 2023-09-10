Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що українські Збройні сили, що зараз працюють в Бахмуті, продовжують нищити ворогів та відбивати їх атаки. Про це він написав у Telegram-каналі.

Бахмут. Район "літачка". Працює група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького.

За його словами, українські військові знищили російського окупанти з дистанції в понад 900 метрів.