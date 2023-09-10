Сирський показав роботу групи "Привид" в Бахмуті [ Редагувати ]
Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що українські Збройні сили, що зараз працюють в Бахмуті, продовжують нищити ворогів та відбивати їх атаки. Про це він написав у Telegram-каналі.
Бахмут. Район "літачка". Працює група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького.
За його словами, українські військові знищили російського окупанти з дистанції в понад 900 метрів.
З дистанції 960 метрів був знищений росіянин. Наші герої бачать всіх.
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