На юніорському етапі Гран-прі ISU з фігурного катання, який нині розгортається в Стамбулі, український дует Марії Пінчук та Микити Погорєлова здобув найвищу нагороду - "золото". Про це повідомляється у Telegram-каналі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Вихованці харківської школи й зокрема Галини Чурілової стали другими у ритм-танці, але після довільної програми змогли піднятися на підсумкове перше місце з результатом 148.82, випередивши на 2,45 бала срібних призерів американців Йолі Педерсен і Джефрі Чена.

Відзначимо, що для України це перше золото у юніорській серії Гран-прі з 2015 року, а саме в танцях на льоду перша медаль найвищого ґатунку за останні 12 років!

Українські фігуристи на їх довільний танець обрали композиції Мадонни.