Україна вперше за 12 років виборола "золото" з фігурного катання [ Редагувати ]
На юніорському етапі Гран-прі ISU з фігурного катання, який нині розгортається в Стамбулі, український дует Марії Пінчук та Микити Погорєлова здобув найвищу нагороду - "золото". Про це повідомляється у Telegram-каналі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
Вихованці харківської школи й зокрема Галини Чурілової стали другими у ритм-танці, але після довільної програми змогли піднятися на підсумкове перше місце з результатом 148.82, випередивши на 2,45 бала срібних призерів американців Йолі Педерсен і Джефрі Чена.
Відзначимо, що для України це перше золото у юніорській серії Гран-прі з 2015 року, а саме в танцях на льоду перша медаль найвищого ґатунку за останні 12 років!
Українські фігуристи на їх довільний танець обрали композиції Мадонни.
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