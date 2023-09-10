У Британії затримали китайських шпигунів [ Редагувати ]
Поліція Лондона оголосила про успішні затримання в березні двох чоловіків, які були визнані порушниками закону "Про державну таємницю".
Про це повідомляє BBC.
30-річного чоловіка затримали в Оксфордширі, а 20-річного чоловіка затримано в Единбурзі... В будинках обох були проведені обшуки, а також за третьою адресою в східному районі Лондона.
Затримання відбулось у березні. Згодом обох чоловіків відпустили під заставу до початку жовтня. Молодший із затриманих працював у парламенті, його звинувачують у шпигунстві на користь Китаю.
Відомо про його зв’язки з кількома членами парламенту від правлячої Консервативної партії, включаючи міністра з питань безпеки Великої Британії Тома Тугендхата та голову Комітету у закордонних справах Палати громад Алісію Кернс.
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