"Терористи рф вдарили по машині волонтерів поблизу міста Часів Яр" - Зеленський [ Редагувати ]
У неділю, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів.
Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним… Ще двоє волонтерів доправлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас, їм надається необхідна допомога.
"Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло", - додав він.
Слава всім нашим воїнам! Слава всьому нашому народу! Дякую кожному у світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя! Обов’язково ми переможемо!
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