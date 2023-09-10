У неділю, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів.

Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним… Ще двоє волонтерів доправлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас, їм надається необхідна допомога.

"Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для всіх у світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обовʼязком людства зупинити терор і перемогти зло", - додав він.