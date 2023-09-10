У Греції змінили термін перебування для біженців з України [ Редагувати ]
Влада Греції продовжила дію тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2024 року.
Про це повідомляє Міністерство міграції та притулку Греції.
Згідно з ухваленим рішенням, термін дії посвідок на проживання за тимчасовим захистом, які закінчилися 4 вересня 2023 року, автоматично продовжується ще на шість місяців.
Варто зауважити, що дозволи на тимчасове проживання, які раніше вже отримали українці, не потребуватимуть оновлення. Також Греція продовжить надавати тимчасовий захист українцям, які в’їжджатимуть до країни вперше до 4 березня 2024 року.
Загалом Греція надала прихисток 25 тисячам українським біженцям. Вони мають доступ до державної медицини та освіти, право на тимчасове житло у пункті прийому у Сінтікі.
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