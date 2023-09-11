Збори акціонерів та наглядова рада Німецького футбольного союзу (DFB) на пропозицію президента DFB Бернда Нойєндорфа звільнили головного тренера збірної Німеччини Ганса-Дітера Фліка та двох його асистентів - Маркуса Зорга та Данні Реля. Про це повідомляє пресслужба DFB.

Президент DFB Бернд Нойєндорф заявив:

Комітети зійшлися на думці, що старша чоловіча збірна потребує нового імпульсу після нещодавніх розчаровуючих результатів. Нам потрібен дух оптимізму та впевненості у собі напередодні чемпіонату Європи в нашій країні. Для мене особисто це одне з найскладніших рішень за весь час моєї роботи. Тому що я ціную Гансі Фліка та його колег-тренерів як футбольних експертів та людей. Однак для DFB спортивний успіх має найвищий пріоритет. Тому це рішення було неминучим.

Спортивний директор збірної Німеччини та колишній футболіст Руді Феллер заявив, що останній товариський матч, у якому німецька збірна з рахунком 1:4 програла Японії, показав, що у такому складі команда більше не може прогресувати.

Феллер повідомив, що стане головним тренером збірної Німеччини на один матч з Францією, який відбудеться 12 вересня.

До тренерського штабу також на один матч увійде Ганнес Вольф, який обіймає посаду спортивного директора збірної у справах молоді, навчання та розвитку.

Після цього DFB займеться пошуком людини, яка очолить тренерський штаб збірної та підготує її до чемпіонату Європи, додав Феллер.

Ганс-Дітер Флік змінив Йоахіма Льова на посаді головного тренера збірної Німеччини після закінчення чемпіонату Європи-2021, уклавши контракт до 2024 року.

Ганс-Дітер Флік був асистентом Йоахіма Льова з 2006 по 2014 рік і виграв з командою чемпіонат світу в Бразилії у 2014 році. На чемпіонаті світу-2022 у Катарі збірна Німеччини не зуміла вийти у play-off. Команда посіла 3 місце у групі E.

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року відбудеться з 14 червня по 14 липня в Німеччині. Поки що на чемпіонат кваліфікувалася лише Німеччина як країна-організатор.