Сербський тенісист Новак Джокович переміг росіянина Данила Медведєва у фіналі Відкритого чемпіонату США (US Open).

Матч закінчився з рахунком 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 на користь сербського тенісиста. Джокович з понеділка поверне собі статус першої ракетки світу. Це четверта перемога Джоковича на US Open.

Загалом на рахунку 36-річного Джоковича 24 перемоги у всіх турнірах Великого шолому. Це рекордний показник серед чоловіків, Джокович за кількістю перемог у цих турнірах випередив іспанця Рафаеля Надаля. А тепер випереджає і Серену Вільямс.

24 and counting for Novak Djokovic! pic.twitter.com/JHBdaR98Qs — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

У січні Джокович вдесяте виграв Australian Open, а у червні - Roland Garros.

27-річний Данило Медведєв - третя ракетка світу, переможець US Open 2021 року та фіналіст турніру 2019 року.

Нагадаємо, напередодні 19-річна американська тенісистка Коко Гауфф перемогла білоруску Аріну Соболенко у фіналі Відкритого чемпіонату США.

US Open - заключний турнір Великого шолому в сезоні. Відбувається у Нью-Йорку на покритті "хард". Цього року загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату США - $65 млн. Переможці у чоловічому та жіночому одиночному розрядах отримають по $3 млн, а фіналісти - по $1,5 млн.