Новак Джокович переміг Данила Медведєва у фіналі US Open [ Редагувати ]
Сербський тенісист Новак Джокович переміг росіянина Данила Медведєва у фіналі Відкритого чемпіонату США (US Open).
Матч закінчився з рахунком 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 на користь сербського тенісиста. Джокович з понеділка поверне собі статус першої ракетки світу. Це четверта перемога Джоковича на US Open.
Загалом на рахунку 36-річного Джоковича 24 перемоги у всіх турнірах Великого шолому. Це рекордний показник серед чоловіків, Джокович за кількістю перемог у цих турнірах випередив іспанця Рафаеля Надаля. А тепер випереджає і Серену Вільямс.
24 and counting for Novak Djokovic! pic.twitter.com/JHBdaR98Qs— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023
У січні Джокович вдесяте виграв Australian Open, а у червні - Roland Garros.
27-річний Данило Медведєв - третя ракетка світу, переможець US Open 2021 року та фіналіст турніру 2019 року.
Нагадаємо, напередодні 19-річна американська тенісистка Коко Гауфф перемогла білоруску Аріну Соболенко у фіналі Відкритого чемпіонату США.
US Open - заключний турнір Великого шолому в сезоні. Відбувається у Нью-Йорку на покритті "хард". Цього року загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату США - $65 млн. Переможці у чоловічому та жіночому одиночному розрядах отримають по $3 млн, а фіналісти - по $1,5 млн.
по темі
У фіналі US Open 19-річна американська тенісистка Коко Гауфф перемогла білоруску Аріну Соболенко
Еліна Світоліна вийшла у третє коло Відкритого чемпіонату США. За 2 години 46 хвилин вона перемогла "безпрапорну" росіянку Анастасію Павлюченкову - 5:7; 6:4; 6:4
Уже після першого раунду турніру на US Open залишається лише дві українки - Еліна Світоліна та Леся Цуренко
Збірна Німеччини обіграла команду США та вийшла у фінал Кубка світу з баскетболу. У вирішальному матчі німці зустрінуться із сербами
Перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила взяти перерву від змагань