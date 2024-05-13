Працівники Нацполіції прямували до Вовчанська на Харківщині на броньованому автомобілі, аби евакуювати цивільних. Автівка потрапила під обстріл російських снайперів.

Про це розповіли у Нацполіції.

Там зазначають, що броньованим авто виявилася машина, яку передав для харківських правоохоронців уряд США як допомогу. Минулося без постраждалих.