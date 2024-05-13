російські снайпери обстріляли евакуаційне авто у Вовчанську [ Редагувати ]
Працівники Нацполіції прямували до Вовчанська на Харківщині на броньованому автомобілі, аби евакуювати цивільних. Автівка потрапила під обстріл російських снайперів.
Про це розповіли у Нацполіції.
Там зазначають, що броньованим авто виявилася машина, яку передав для харківських правоохоронців уряд США як допомогу. Минулося без постраждалих.
Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли, — розповів поліціянт Максим Стецина.
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