У Кривому Розі вночі пролунали гучні вибухи [ Редагувати ]
У понеділок вночі, 11 вересня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали гучні вибухи.
Про це повідомляє Свої.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти випустили у бік міста крилаті ракети, також зафіксовано рух двох груп "Шахедів" з півдня та сходу у напрямку Кривого Рогу.
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