У Кривому Розі знову пролунали вибухи [ Редагувати ]
У понеділок вранці, 11 вересня, глава Ради оборони міста Кривий Ріг Дніпропетровської області Олександр Вілкул повідомив про те, що місті вдруге за добу пролунали вибухи. Про це він повідомив у Telegram.
У Повітряних силах ЗСУ попереджають, що до Кривого Рогу наближається група ударних дронів. В регіоні оголошена повітряна тривога.
Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін".
Нагадаємо, що 8 вересня окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер". Влучили в адміністративну будівлю поліції. Внаслідок атаки загинула людина, а серед травмованих - дев'ять поліцейських.
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