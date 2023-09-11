У понеділок вранці, 11 вересня, глава Ради оборони міста Кривий Ріг Дніпропетровської області Олександр Вілкул повідомив про те, що місті вдруге за добу пролунали вибухи. Про це він повідомив у Telegram.

У Повітряних силах ЗСУ попереджають, що до Кривого Рогу наближається група ударних дронів. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, що 8 вересня окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою "Іскандер". Влучили в адміністративну будівлю поліції. Внаслідок атаки загинула людина, а серед травмованих - дев'ять поліцейських.