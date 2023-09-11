Народження дитини: як отримати допомогу [ Редагувати ]
Батьки можуть розраховувати на підтримку від держави при народженні малюка. Щоб отримати цю допомогу, один із батьків або опікунів повинен подати відповідну заявку. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.
Допомогу можна отримати для одного з батьків або опікунів, який постійно проживає з дитиною.
Важливо відзначити, що процес оформлення можливий протягом 12 місяців після дня народження дитини.
Як оформити?
На даний момент встановлена допомога в розмірі 41 280 гривень для батьків при народженні дитини. Ця допомога виплачується одноразово у розмірі 10 320 гривень, а решта суми розподіляється наступним чином: за 36 місяців, кожного місяця батькам виплачується по 860 гривень.
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