Станом на ранок понеділка, 11 вересня, втрати росії у війні в Україні склали 580 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 269 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 28 артсистем та 35 дронів.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 269210 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4560 (+6) од,

бойових броньованих машин - 8767 (+12) од,

артилерійських систем - 5839 (+28) од,

РСЗВ - 760 од,

засоби ППО - 512 (+3) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 316 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4628 (+35),

крилаті ракети - 1455 од,

кораблі /катери - 19 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8370 (+32) од,

спеціальна техніка - 877 (+5).

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують вести оборонні дії на сході і вести наступальну операцію на півдні. Минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень.